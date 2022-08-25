МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Британские производители пива и мяса могут оказаться в трудном положении, так как производитель и дистрибьютор сельхозудобрений, в том числе аммиака, CF Industries может закрыть завод в Англии на фоне роста цен на газ, пишет газета Financial Times. СМИ узнали, сколько может продлиться энергокризис в Британии

В среду данные лондонской биржи ICE свидетельствовали, что цены фьючерсов на газ в Европе в приближении закрытия торгов ускорили темпы роста до 13% и перешагнули отметку в 3100 долларов за тысячу кубометров впервые с марта.

"Британский мясной и пивной секторы могут оказаться в затруднительном положении, поскольку крупнейший в Великобритании поставщик углекислого газа и производитель удобрений готовится закрыть завод на северо-востоке Англии на фоне резкого роста цен на природный газ", — говорится в сообщении газеты.

По данным издания, американская компания CF Industries временно остановит производство аммиака (необходим для производства удобрений) на своем заводе в Англии, "поскольку цена на природный газ — ключевое сырье — выросла более чем вдвое до рекордных уровней, что делает продолжение производства экономически невыгодным".