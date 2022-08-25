МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Европейские, американские и японские компании, которые не стали продолжать работу в России после 24 февраля, неохотно озвучивают свои потери, однако многие из них отразили в отчетности за первое полугодие убытки, издержки и ущерб от продажи/заморозки деятельности в РФ или приостановки поставок на российский рынок. РИА Новости проанализировали эти данные и подсчитали, что западный бизнес лишился уже более 70 миллиардов долларов. В России начали продавать ушедшие люкс-бренды на аутлет-маркетплейсе

Компании публиковали отчетности или называли оценки в долларах или евро, но так как на текущий момент курс европейской и американской валюты фактически сравнялся (1/0,99), общая сумма приведена в долларах США.

Наибольшие потери ожидаемо понесли компании топливно-энергетического сектора (только ВP после разрыва с "Роснефтью" списала убытки на 25,5 миллиарда долларов).

ТЭК: УЙТИ НЕЛЬЗЯ ОСТАТЬСЯ

Многие компании ТЭК не вышли полностью из проектов с Россией, а лишь деконсолидировали и обесценили свои российские активы в связи со сложностями в управлении ими и невозможностью проведения многих финансовых операций. Это значит, что теперь они не учитывают результаты деятельности в РФ в своих отчетностях.

Так, например, сделала британская нефтегазовая корпорация BP. Компания — один из старейших партнеров и крупнейших акционеров (19,75%) "Роснефти" — заявила о своем выходе еще в конце февраля, но так и не ушла окончательно. Однако при этом списала убытки от "расставания" с "Роснефтью" на 25,5 миллиарда долларов.

Также поступила и немецкая инжиниринговая Linde. Она зафиксировала убыток по своим активам в газовых и инжиниринговых предприятиях в России почти на 1 миллиард долларов.

Французская TotalEnergies, владеющая долями в "Новатэке", "Ямал СПГ", "Арктик СПГ 2", перевалочных терминалах в Мурманске и на Камчатке и СП "Тернефтегаз", зафиксировала убытки от обесценения активов в "Новатэке" и "Арктик СПГ 2" на общую сумму почти на 7,6 миллиарда долларов.

Engie понизила оценку своей доли в газопроводе "Северный поток" на 259 миллионов евро, до 305 миллионов из-за повышенного риск-профиля "Газпрома". Эта компания осуществляет деятельность в области генерации, передачи и поставки электроэнергии, добычи, транспортировки и поставки природного газа, а также в сфере альтернативных источников энергии.

Японские Mitsui & Co и Mitsubishi Corporation уменьшили оценку своих инвестиций в СРП-проект "Сахалин-2" в 2,5 раза — примерно на 1,64 миллиарда долларов.

Американская ExxonMobil, дочерняя компания которой является оператором СРП-проекта "Сахалин-1", заявила об обесценении своей доли на 3,4 миллиарда долларов. Компания заявила, что хочет выйти из проекта и ведет переговоры о передаче своей операциональной деятельности другому юридическому лицу. Однако, согласно указу президента РФ от 5 августа, акционерам из недружественных стран запрещено совершать сделки с долями СРП-проектов "Сахалин-1" и Харьягинского месторождения без согласования с государством.

Австрийская OMV, владеющая долей в 24,99% в Южно-Русском месторождении, в конце апреля начала пересматривать свое участие в проекте вплоть до выхода и продажи. Но пока, по заявлениям главы компании Альфреда Штерна, текущая ситуация создает некоторые трудности для этого. При этом OMV с марта перестала учитывать показатели российских активов и признала обесценение от операций с Россией примерно на 1 миллиард евро.

НА ВЫХОД С УБЫТКОМ

Некоторым компаниям все же удалось хотя бы частично выйти из российских активов. В частности, Shell продала "Лукойлу" сеть заправок и завод смазочных материалов под Тверью, отказалась покупать российский газ у "Газпрома" за рубли, вышла из совместных предприятий с "Газпром нефтью" на Гыдане и продолжает выход из проекта "Сахалин-2". Убытки компании в первом квартале в связи с уходом из РФ составили 3,9 миллиарда долларов.

Норвежская государственная Equinor вышла из всех совместных предприятий в России и передала свои доли "Роснефти", потеряв в итоге 1,08 миллиарда долларов.

Итальянская Enel почти смогла продать "Энел Россия", включающую три газовые станции: Конаковскую, Невинномысскую и Среднеуральскую ГРЭС, признав, что при этом теряет 527 миллионов евро. Однако указ президента РФ от 5 августа заморозил и эту сделку. Теперь ее получится закрыть только с разрешения главы государства.

Немецкая энергетическая компания RWE прекратила импортировать уголь из России, в связи с чем оценила потери в 748 миллионов евро.

СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2

После начала спецоперации на Украине запуск "Северного потока 2" — новой газовой артерии из России в Европу — был заморожен. На этом фоне иностранные компании, инвестировавшие в него, признали списания на несколько миллиардов евро. Помимо 1 миллиарда убытков от деконсолидации российских активов, OMV также зафиксировала потери в 1 миллиард евро и от "Северного потока 2".

Wintershall Dea из-за потерь в связи с финансированием строительства газопровода и других операций, связанных с Россией, списала активы на 1,5 миллиарда евро.

Немецкая Uniper зафиксировала списания от обесценения активов на общую сумму 2,7 миллиарда евро, в том числе связанных с кредитом на "Северный поток 2".

Финская государственная Fortum в результате переоценки списала 2,1 миллиарда евро активов, связанных с деятельностью в России. Указ президента РФ от 5 августа заблокировал компании сделку по продаже компании "Фортум" (98,25%), хотя к моменту заморозки Fortum уже завершила прием заявок от потенциальных покупателей.

ЕДА, НАПИТКИ

Ни одна иностранная компания-производитель продуктов питания пока не захлопнула дверь на российский рынок: кто-то продал бизнес местным игрокам, кто-то — региональному менеджменту, часть компаний все еще находятся в поиске покупателя.

Так, приостановившая экспорт алкоголя в Россию Diageo (производит виски Johnnie Walker, J&B, White Horse и Crown Royal, водку Smirnoff, ликер Baileys, ром Captain Morgan, джин Gordon's и пиво Guinness) оценила убытки от прекращения деятельности в РФ в 146 миллионов фунтов стерлингов (около 180 миллионов долларов) и в июне пообещала в течение полугода свернуть деятельность в стране.

Пивоваренная компания Anheuser-Busch InBev (бренды Hoegaarden, Stella Artois, Velkopopovickу Kozel), ведущая переговоры о продаже российского бизнеса, оценила в первом квартале неденежные расходы от обесценения производства в России в 1,1 миллиарда долларов.

Датская Carlsberg, объявившая о продаже российского бизнеса, зафиксировала издержки в 8,6 миллиарда датских крон (1,18 миллиарда долларов) из-за обесценения активов. А производитель алюминиевой тары Ball corporation закрыл свой завод в России, оценив потери от ухода в 435 миллионов долларов.

В то же время американская PepsiCo Inc. зафиксировала потери в 1,6 миллиарда долларов в первом полугодии из-за конфликта на Украине, а ее основной конкурент Coca-Cola HBS оценила ущерб от ограничения своей работы в России в первом полугодии в 190 миллионов евро.

Крупнейший в мире производитель продуктов питания — швейцарская Nestle — оценила ущерб, связанный с обесценением российских активов, в 73,8 миллиона долларов. Британская Unilever — также один из мировых лидеров на рынке пищевых продуктов и товаров бытовой химии — в статье о прибылях и убытках учла списание активов, относящихся к предприятиям в России и на Украине, в объеме 40 миллионов евро.

Американская Mondelez (шоколад Alpen Gold и Milka, печенье Oreo, жевательная резинка Dirol) обозначила потери в 145 миллионов долларов, понесенных в результате ситуации на Украине. Корпорация McDonald's, в свою очередь, списала 1,2 миллиарда долларов из-за продажи бизнеса в России.

Немецкий производитель чистящих и моющих средств, косметики и средств личной гигиены Henkel оценивает свои убытки от ухода из России и Белоруссии в 184 миллиона евро.

Из табачных гигантов потери оценила только British American Tobacco — 1,2 миллиона долларов, а из производителей одежды и обуви — компания Adidas (в более чем 100 миллионов евро).

ТЕХНИКА И АВТО

Один из крупнейших в мире производителей бытовой техники американская Whirlpool, продающая свои российские активы турецкой компании Arcelik, списала 346 миллионов долларов.

Разработчик телеком-оборудования Ericsson потерял на уходе с российского рынка около 130 миллионов долларов. А финская Nokia оценивает резерв, связанный с прекращением деятельности в России, примерно в 100 миллионов евро.

IT-гигант Microsoft Corp отмечает, что сокращение деятельности в России привело к расходам в размере 126 миллионов долларов. Производитель программного обеспечения SAP ожидает, что решение полностью прекратить работу в России и Белоруссии окажет негативное влияние на годовую операционную прибыль в размере порядка 350 миллионов евро без учета изменения курса валют.

Американская компания IBM, производящая аппаратное и программное обеспечение, полагает, что негативный эффект от принятого решения уйти с российского рынка составит 200 миллионов долларов.

Большинство западных автоконцернов лишь приостановили деятельность, но не продали свои активы в России. К настоящему моменту только французская Renault обнародовала чистый убыток за первое полугодие в 2,3 миллиарда евро из-за ухода из России. В мае Renault передала свои российские активы в государственную собственность: доля в "АвтоВАЗе" перешла ФГУП "НАМИ", завод "Рено Россия" — городу Москве.

Немецкий производитель Mercedes-Benz в отчетности за первое полугодие оценил издержки от приостановки производства и поставок автомобилей в Россию в 1,4 миллиарда евро, официально компания об уходе из РФ не объявляла.

БАНКИ И ПЕРЕВОДЫ

Российский банковский рынок из иностранных игроков пока покинула только французская группа Societe Generale, которая оценила свои потери в 3 миллиарда евро.

Чешская PPF Group (банк "Хоум кредит") также планирует уйти из России, однако пока не успела продать весь бизнес — свои потери от осуществленных сделок компания оценивает в 0,5-0,6 миллиарда евро.

Международные платежные системы MasterCard и Visa, которые заявили о приостановке деятельности в России еще в марте, пока отчитались о потере 37 миллионов и 60 миллионов долларов соответственно.

Система переводов Western Union не раскрывала абсолютную цифру убытка от приостановки деятельности в России и Белоруссии, отметив только, что это составило "3 процентных пункта выручки во втором квартале". Выручка Western Union во втором квартале 2022 года — 1,1 миллиарда долларов.