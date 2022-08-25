МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Индия делает все возможное, чтобы в условиях разворота России на восток найти новые точки соприкосновения, Новосибирск в этом смысле — ворота в страну, сообщила в четверг президент международного форума БРИКС, глава делегации Индии на форуме "Технопром" Пурнима Ананд. Мантуров и советник премьера Индии обсудили торгово-экономические связи

"Новосибирск является очень важным научным, индустриальным и транспортным хабом России, и сегодня, когда президент Путин объявил поворот России на восток, мы со своей стороны делаем все возможное, чтобы прийти сюда и найти точки соприкосновения, потому что мы считаем Новосибирск той возможностью и теми воротами, через которые мы можем наладить плодотворное сотрудничество с Россией в различных областях", — сказала она журналистам.

По словам Ананд, Индия прежде всего заинтересована в сотрудничестве в области биотехнологий, в частности потому, что пандемия нанесла серьезный удар мировой экономике, а Россия была той страной, которая разработала вакцину "Спутник V" и предоставила ее в том числе Индии.

"Также Новосибирск знаменит своими разработками по вакцине от Эболы. Поэтому мы очень заинтересованы в сотрудничестве с сибирскими учеными в этой области. Также мы бы хотели рассмотреть возможность сотрудничества в области агротехнологий, потому что Индия — это аграрная страна, и сотрудничество в этой области было бы очень полезно как для российской, так и для индийской стороны", — сказала глава индийской делегации.

Она уточнила, что в настоящее время уже действует соглашение, заключенное между Сибирским отделением РАН и индийскими институтами по поставкам в Индию семенного материала. "Данный материал будет использован для разработки и выращивания новых сортов пшеничных и других растений в Индии", — добавила Ананд.