МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц сталкиваются с противоречиями "ястребов" в Евросоюзе по вопросу урегулирования на Украине, написал в материале для американского издания Politico обозреватель Муджтаба Рахман. В Великобритании назвали "самое слабое звено" в ситуации на Украине

По словам автора, в Евросоюзе протекает тайная борьба и разногласия из-за России — Макрон и Шольц скрывают от стран Центральной и Восточной Европы свою желание достигнуть мира на Украине дипломатическим путем.

"За публичными заявлениями о поддержке Украины скрывается тихое перетягивание каната между Германием, Францией и — до отставки премьер-министра Марио Драги — Италией с одной стороны, и Польшей, странами Балтии, Скандинавии и Финляндией — с другой", — рассказал обозреватель.

Рахман считает, что до тех пор, пока Соединенные Штаты поддерживают боевые действия на Украине, маловероятно, что Франция и Германия начнут заявлять о своей позиции, поскольку они стремятся сохранить единство в Евросоюзе.