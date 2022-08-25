В США считают, что в Евросоюзе ведется тайная борьба из-за России
Politico заявила о разногласиях Макрона и Шольца с Балтией и Польшей по миру на Украине
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МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц сталкиваются с противоречиями "ястребов" в Евросоюзе по вопросу урегулирования на Украине, написал в материале для американского издания Politico обозреватель Муджтаба Рахман.
По словам автора, в Евросоюзе протекает тайная борьба и разногласия из-за России — Макрон и Шольц скрывают от стран Центральной и Восточной Европы свою желание достигнуть мира на Украине дипломатическим путем.
"За публичными заявлениями о поддержке Украины скрывается тихое перетягивание каната между Германием, Францией и — до отставки премьер-министра Марио Драги — Италией с одной стороны, и Польшей, странами Балтии, Скандинавии и Финляндией — с другой", — рассказал обозреватель.
Рахман считает, что до тех пор, пока Соединенные Штаты поддерживают боевые действия на Украине, маловероятно, что Франция и Германия начнут заявлять о своей позиции, поскольку они стремятся сохранить единство в Евросоюзе.
https://1prime.ru/world/20220825/837883648.html
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