МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Шесть кораблей с зерном вышли из украинских портов в воскресенье утром, сообщило министерство национальной обороны Турции.

В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

"Продолжается работа по отгрузке зерна в украинских портах. По состоянию на сегодняшнее утро из украинских портов вышло еще шесть судов с зерновыми грузами", — говорится в сообщении турецкого военного ведомства в Twitter.