МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Евросоюз в краткосрочной перспективе столкнётся с серьёзными вызовами в связи с антироссийскими санкциями из-за ситуации на Украине, уверен глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Джонсон предрек британцам "умопомрачительные счета" за электроэнергию

Журналист газеты Kronen Zeitung в беседе с Боррелем отметил, что часть населения Австрии скептически оценивает санкции против России.

"Это ограничительные меры. Мы ограничиваем экономические возможности России. Пока экономика России зависит от нефти и газа, им будут нужны наши технологии. У России трудности. И, конечно, мы столкнёмся с серьезными вызовами в краткосрочной перспективе. Нельзя отрицать, что цены на газ растут. Но мы должны быть готовы заплатить цену за свободу", — отметил Боррель в интервью.

После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.