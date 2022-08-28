ВАРШАВА, 28 авг — ПРАЙМ. Польские предприятия могут остановить производства сыров и упакованных мясных продуктов через две-три недели из-за прекращения производства азотных удобрений, сообщает издание Виртуальная Польша. Daily Express: европейцы застыли в ожидании "смертельного удара" от России

Ранее польские производители удобрений Azoty и ANWIL сообщили, что останавливают производство азотных удобрений, капролактама и полиамида в связи с резким подорожанием природного газа. Это привело к прекращению поставок побочного продукта производства – углекислого газа, который используется в молочной и мясной промышленности. Газета Rzeczpospolita сообщала, что в Польше из-за этого могут остановиться пивные и молочные заводы.

Если производство на азотных заводах не вернется на прежний уровень, то через две — максимум три недели жители Польши не смогут купить в магазинах много известных продуктов, среди прочего сыры или мясо, пишет издание.

"Что касается молочной промышленности, то здесь у нас есть два вопроса. Во-первых, это отсутствие углекислого газа, используемого для газовой смеси, используемой во время упаковки продуктов. Во-вторых, это отсутствие средств для очистки производственных линий", — заявила изданию председатель польской молочной палаты Агнешка Малишевсая.

"Все это может вызвать огромные проблемы с производством продуктов питания. Производственные линии необходимо очищать постоянно — после каждой готовой партии. Это необходимо для обеспечения безопасности и гигиены", — пояснила она.

По словам Малишевской, у молокозаводов нет больших запасов углекислого газа. В этой связи польская молочная палата совместно с другими организациями агропродовольственного сектора обратилась к премьер-министру республики Матеушу Моравецкому с призывом созвать срочное заседание правительства и принять немедленные меры.

В свою очередь председатель польской ассоциации мясников и колбасников Януш Родзевич отметил, что под угрозой находится и производство расфасованной мясной и колбасной продукции.

"В случае мясного ассорти и мяса производство упакованных продуктов находится под угрозой. И мы знаем, что многие люди привыкли покупать небольшие пакеты с любимыми мясными ассорти или колбасой. Никто не ожидал таких решений. Это огромный удар по отрасли", — сказал он.

"Это отразится на всех — от потребителей до фермеров. Мы надеемся, что будут хотя бы частичные поставки. В противном случае иностранные производители захватят наш рынок, а вернуться на него будет непросто", — резюмировал Родзевич.