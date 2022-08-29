МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Глава британского Агентства по охране окружающей среды Джеймс Биван призвал британцев не гнушаться потреблять переработанные сточные воды, отказаться от мытья машин и перестать поливать газоны на фоне нехватки воды в стране из-за засухи. Мэр Монтатера во Франции пригрозил, что город перестанет платить за энергию

В статье для газеты Times Биван заявил, что нужно относиться к воде как к ценному ресурсу, а не как к бесплатному товару.

"Нет смысла использовать ее для мытья машины или полива газона. Мы должны быть менее брезгливы в отношении того, откуда берется наша питьевая вода. Частью решения будет переработка воды, полученной в результате очистки сточных вод, и ее превращение вновь в питьевую воду — совершенно безопасную и здоровую, но не ту, о чем многие мечтают", — заявил Биван.

По его словам, каждый может внести свой вклад: принимать душ, а не ванну, использовать посудомоечные и стиральные машины, только когда они полностью загружены, отключать кран во время чистки зубов, не пользоваться шлангом и не поливать газоны.

"Мое самое любимое (хотя это может быть просто лень): не мойте машину, а если и делаете это, то пользуйтесь ведром и губкой, а не шлангом, даже если там, где вы находитесь, нет запрета на шланги", — говорится в статье.

Этим летом Великобритания столкнулась с аномальной жарой. Так, 19 июля температура в стране побила предыдущий рекорд в 38,7 градуса и достигла 40,3 градуса.

Ранее засуха была объявлена в 9 из 14 районов Англии. В последний раз засуха была объявлена в 2018 году. В связи с этим в ряде графств был введен запрет на полив из шлангов. С 24 августа британская водопроводная компания Thames Water запретила всем своим 14 миллионам клиентам использовать шланги для полива из-за засухи в стране.