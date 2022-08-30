МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Сводный индекс делового и потребительского доверия (ESI) в еврозоне в августе сократился до 97,6 пункта с пересмотренных 98,9 пункта в июле, следует из данных генерального директората экономики и финансов Еврокомиссии (DG ECFIN). СМИ: Франция подготовилась к сокращению поставок газа "Газпромом"

Значение августа стало минимальным с января 2021 года, отмечает издание Financial Times.

При этом аналитики, опрошенные порталом Daily FХ, ждали значения индекса ESI на уровне 98 пунктов. Первоначальная оценка составляла 99 пунктов. Показатель июля для ЕС был пересмотрен до 97,5 пункта с 97,6 пункта, о которых сообщалось месяцем ранее.

"В августе 2022 года индикатор экономических настроений (ESI) продолжил снижаться как в ЕС (-1 пункта, до 96,5 пункта), так и в еврозоне (-1,3 пункта, до 97,6 пункта)", — говорится также в релизе.

Снижение августа в ЕС связано со значительным ослаблением доверия в сфере промышленности, и, в меньшей степени, в секторе услуг, что было несколько скомпенсировано ранними признаками стабилизации в розничной торговле, говорится в сообщении.

Среди крупнейших стран ЕС наиболее заметное снижение ESI показали Нидерланды (-4,8 пункта), Германия (-2,5 пункта), Франция и Польша (-1,8 пункта для каждой), а также Италия (-1,2 пункта). В то же время показатель Испании показал умеренный рост — на 0,8 пункта, сообщается в релизе.