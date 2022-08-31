МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп еще во время своего выступления в ООН в 2018 году заявлял о сильной зависимости стран Европы от экспорта энергоносителей из России. Об этом напомнил журналист Род Дреер в своей статье в издании The American Conservative. Немцы разозлились на власти Германии на фоне остановки "Северного потока"

"Вы помните, как немецкие дипломаты в ООН хихикали, когда президент Трамп предупредил их, что они пожалеют о том, что так зависят от российской нефти и газа?" — спросил автор.

По его мнению, европейские лидеры поставили экономику своего континента на грань краха. Этого стоит ждать уже зимой, в разгар отопительного сезона. Обозреватель считает, что Белый дом толкал страны ЕС занять жесткую позицию по отношению к России.

"Нами правят дураки, которые холодной реальности предпочитают солнечные идеологические мечты… из тех, что к январю сильно ударят по европейским домам и предприятиям", — подытожил Дреер. Европейцам предрекли массовое обнищание и неконтролируемую инфляцию

После начала спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против России — в частности, на закупку энергоносителей. Это привело к новому витку рост цен на энергию в регионе и сокращение поставок сырья в страны ЕС.