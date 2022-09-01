МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Читатели британской газеты The Independent возмутились нынешней политикой властей страны и антироссийским санкциям, которые, как считают они, может привести к настоящей катастрофе. Politico: Запад нашел у себя слабое звено в антироссийском блоке

Так они прокомментировали статью одного из авторов издания, который полагает, что стране грозит нищета, регулирование цен и доходов, а также высокие налоги и, в конце концов, полный экономический финансовый крах.

Кроме того, в публикации указывается, что обществу нужна дешевая энергия, а расходы домохозяйств на энергетику и автомобильное топливо рекордно выросли с начала 2021 года: с 4,5 процента до 13,4 процента.

Также, пишет колумнист, увеличатся расходы и бизнеса, а повышение потребительных расходов превысит совокупный бюджет на оборону и образование. Шок, как пишет автор, будет сопоставим с Великой депрессией.

Уровень жизни в Британии рухнет и будет низким до тех пор, пока стоимость энергоносителей не упадет. Власти могут смягчить удар, но не перечеркнут обнищание нации.

"Нами управляют идиоты, у которых нет ни среднесрочных, ни тем более долгосрочных планов, — вот мы и расплачиваемся", — заявил Robert James.

"США уже настолько нажились на конфликте, что поневоле задумаешься, не они ли все это затеяли? Цены на энергоносители — есть. Продажи оружия — есть. Расширение НАТО — есть. Цены на пшеницу — есть. Ну и еще по мешку долларов тут и там. ВПК США всячески разжигает конфликты — и потом пожинает дивиденды. Кто зазывал Украину в НАТО?" — задался вопросом Robert Groves.

"А я думал, это Борис (Джонсон — прим. ред.) объявил Путину "экономическую войну"…", — отметил Nigel Eyre.

Еще один читатель под ником Stuart Everyman высказал мнение, что Запад сам себя покалечил "своими нелепыми санкциями", поэтому их нужно отменить как можно скорее.