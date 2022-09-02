МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Право распоряжаться изъятой у россиян на границе валютой оставлено за странами — членами Евросоюза, сообщил в беседе с РБК представитель Еврокомиссии по финансовой стабильности и финансовым услугам. Эстония предложит Еврокомиссии ввести восьмой пакет антироссийских санкций

В Еврокомиссии изданию заявили, что "применять санкции должны национальные компетентные органы; следовательно, именно они должны решать, как распорядиться деньгами".

В соответствии с введенными санкциям наличные банкноты евро и все официальные валюты государств Евросоюза запрещено ввозить в Россию. Исключение составляют валюты для использования в личных целях гражданами, направляющимися в Россию, сопровождающими их членами семей, а также дипломатическими работниками.

При этом на сайте Еврокомиссии размещено предупреждение: "Использование валют в личных целях должно исключать коммерческий интерес".

Как пояснили в Еврокомиссии, это касается случаев, когда российские компании закрываются и возвращаются в Россию с принадлежащими им средствами.