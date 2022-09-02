В Еврокомиссии объяснили, кто будет распоряжаться изъятой у россиян валютой
Еврокомиссия: распоряжаться изъятой у россиян на границе валютой будут страны Евросоюза
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МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Право распоряжаться изъятой у россиян на границе валютой оставлено за странами — членами Евросоюза, сообщил в беседе с РБК представитель Еврокомиссии по финансовой стабильности и финансовым услугам.
В Еврокомиссии изданию заявили, что "применять санкции должны национальные компетентные органы; следовательно, именно они должны решать, как распорядиться деньгами".
В соответствии с введенными санкциям наличные банкноты евро и все официальные валюты государств Евросоюза запрещено ввозить в Россию. Исключение составляют валюты для использования в личных целях гражданами, направляющимися в Россию, сопровождающими их членами семей, а также дипломатическими работниками.
При этом на сайте Еврокомиссии размещено предупреждение: "Использование валют в личных целях должно исключать коммерческий интерес".
Как пояснили в Еврокомиссии, это касается случаев, когда российские компании закрываются и возвращаются в Россию с принадлежащими им средствами.
https://1prime.ru/world/20220902/837966008.html
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