МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. США получили и изучают ответ Ирана на предложения по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД), и он "совсем не обнадеживает", передает Politico со ссылкой высокопоставленного представителя американской администрации. Иран ответил на предложение США по всеобъемлющему плану действий

Ранее представитель МИД Ирана Насер Канаани сообщил, что Тегеран направил Вашингтону конструктивный ответ на предложения США по возрождению ядерной сделки.

"Мы изучаем ответ Ирана. Главное, что можно сказать: он совсем не обнадеживает", – цитирует Politico высокопоставленного представителя администрации США.

Иран 15 августа направил главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю ответ по предложенному проекту соглашения о восстановлении иранской ядерной сделки, а также выразил мнение по "оставшимся вопросам" на переговорах. В ЕС назвали ответ Ирана конструктивным и заявили, что консультируются с США по дальнейшим шагам. Иранская сторона 24 августа получила ответ США.