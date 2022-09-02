МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Перенос производства смартфонов Apple из Китая в другие страны несильно повысит их стоимость, поделился мнением с РИА Новости директор по связям с общественностью Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) Антон Гуськов. СМИ: Apple планирует начать производство iPhone 14 в Индии

В четверг газета New York Times писала, что американские компании Apple и Google начали переносить производство своих смартфонов из Китая в другие страны в свете растущей геополитической напряженности и произошедших из-за пандемии сбоев в цепочке поставок. По словам источников газеты, небольшая часть iPhone 14 будет произведена в Индии, тогда как часть смартфонов Pixel от Google будет сделана во Вьетнаме.

"Производитель всегда ищет, где лучше соотношение цены, качества и времени производства. Поэтому, я не думаю, что перенос производства из КНР сильно удорожит стоимость", — сказал Гуськов.

Эксперт также добавил, что у Apple в основном используется контрактная схема производства — компания размещает заказы у контрактных производителей, поэтому "это нормальная история".

"В этот раз они просто выбрали этих контрактников по соотношению параметров. Это не столь важно, так как они могут производить свои устройства на тех контрактных заводах, где соотношение цены, качества и скорости производства оптимальное", — пояснил он.

Гуськов отметил, что перенос производства не скажется на логистических цепочках при параллельном импорте. "Где бы производство ни находилось, прямого влияния на параллельный импорт нет. Это две несвязанные вещи", — уточнил он.