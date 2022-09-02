МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Односторонние санкции бросают серьезный вызов авторитету и эффективности Всемирной торговой организации, которая в последние годы значительно ослабла, заявил в пятницу бывший замглавы ВТО, экс-замминистра коммерции КНР И Сяочжунь. Минэкономразвития изучит возможности ВТО по оспариванию введенных санкций

"Система многосторонней торговли, представленная ВТО, в последние годы столкнулась со значительными вызовами. Фундамент ВТО, включающий либерализацию торговли, упрощение торговли, глобальную экономическую интеграцию, недискриминационный подход и режим наибольшего благоприятствования, в одно мгновение стал неустойчив", — заявил И Сяочжунь, выступая на форуме в рамках Китайской международной ярмарки торговли услугами.

По его словам, "под предлогом национальной безопасности вводятся все больше и больше протекционистских торговых мер и односторонних экономических санкций, что бросает серьезный вызов авторитету и эффективности Всемирной торговой организации".

"Даже механизм урегулирования споров ВТО, когда-то считавшийся "жемчужиной в короне", парализован на неопределенный срок. ВТО, на которую возложена большая ответственность за управление глобальной торговлей, значительно ослабла", — указал он.