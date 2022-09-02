Экс-замглавы ВТО оценил последствия санкций для авторитета организации
Экс-замглавы ВТО: односторонние санкции могут подорвать авторитет ВТО, которая уже ослабла
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МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Односторонние санкции бросают серьезный вызов авторитету и эффективности Всемирной торговой организации, которая в последние годы значительно ослабла, заявил в пятницу бывший замглавы ВТО, экс-замминистра коммерции КНР И Сяочжунь.
"Система многосторонней торговли, представленная ВТО, в последние годы столкнулась со значительными вызовами. Фундамент ВТО, включающий либерализацию торговли, упрощение торговли, глобальную экономическую интеграцию, недискриминационный подход и режим наибольшего благоприятствования, в одно мгновение стал неустойчив", — заявил И Сяочжунь, выступая на форуме в рамках Китайской международной ярмарки торговли услугами.
По его словам, "под предлогом национальной безопасности вводятся все больше и больше протекционистских торговых мер и односторонних экономических санкций, что бросает серьезный вызов авторитету и эффективности Всемирной торговой организации".
"Даже механизм урегулирования споров ВТО, когда-то считавшийся "жемчужиной в короне", парализован на неопределенный срок. ВТО, на которую возложена большая ответственность за управление глобальной торговлей, значительно ослабла", — указал он.
https://1prime.ru/world/20220902/837968180.html
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