МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Запад не хочет снимать ограничения на поставки российского зерна и тем самым мешает снижению мировых цен на продовольствие, заявил в беседе с РИА Новости директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки Министерства иностранных дел России Александр Кинщак. МИД сообщил о росте поставок российского зерна на Ближний Восток

По его словам, санкции, введенные Брюсселем и Вашингтоном, не дают удовлетворить глобальный спрос на продовольственные товары и сдержать цены.

"При этом (ЕС и США — ред.) продолжают раскручивать в публичном пространстве фейк о том, что Россия спровоцировала "мировой голод", — подчеркнул дипломат.

Кроме того, Кинщак отметил, что Россия продолжит выполнять обязательства по поставкам продовольствия в Африку и на Ближний Восток, несмотря на ограничения. Однако для нормализации ситуации нужно отменить все ограничения, введенные в отношении транспортировки и страхования российского экспорта, а также платежей, добавил он.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.30.