Запад мешает снижению цен на продовольствие, заявили в МИД
Глава департамента МИД Кинщак: санкции ЕС и США мешают снижению мировых цен на продовольствие
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МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Запад не хочет снимать ограничения на поставки российского зерна и тем самым мешает снижению мировых цен на продовольствие, заявил в беседе с РИА Новости директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки Министерства иностранных дел России Александр Кинщак.
По его словам, санкции, введенные Брюсселем и Вашингтоном, не дают удовлетворить глобальный спрос на продовольственные товары и сдержать цены.
"При этом (ЕС и США — ред.) продолжают раскручивать в публичном пространстве фейк о том, что Россия спровоцировала "мировой голод", — подчеркнул дипломат.
Кроме того, Кинщак отметил, что Россия продолжит выполнять обязательства по поставкам продовольствия в Африку и на Ближний Восток, несмотря на ограничения. Однако для нормализации ситуации нужно отменить все ограничения, введенные в отношении транспортировки и страхования российского экспорта, а также платежей, добавил он.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.30.
https://1prime.ru/world/20220902/837968930.html
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