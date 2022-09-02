МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Сегодня, когда на европейских энергетических рынках царит полный хаос, цены на газ балансируют на грани сюрреализма, а энергетический кризис перерастает в полномасштабный экономический кризис, у властей Евросоюза все еще есть шанс спасти себя, пишет издание The Economist. СМИ: после горячего лета на европейском горизонте замаячила новая угроза

Базовые цены на природный газ выросли на 30% на прошлой неделе, отметила газета. Прошлым летом Франция и Германия заключили годовые контракты на торговлю электроэнергией по цене около 118 долларов за мегаватт-час, а совсем недавно они уже подскочили выше 1000 евро. Цены на нефть упали, но по-прежнему торгуются на уровне, эквивалентном примерно 400 долларам за баррель нефти. Ранее глава нефтегазовой компании Royal Dutch Shell Бен ван Берден уже предупреждал, что европейские страны могут столкнуться с нехваткой газа в течение нескольких зим из-за сокращения поставок из России.

Авторы издания предупредили, что кризис только набирает обороты, и он еще больше усилит давление на экономику ЕС, которое продолжается, поскольку Европейский центральный банк повышает процентные ставки для борьбы с инфляцией. Единая валюта находится на самом низком уровне по отношению к доллару за два десятилетия, и многие экономисты предсказывают рецессию в ближайшие несколько месяцев. Впереди маячит перспектива массовых беспорядков в странах Евросоюза из-за роста цен и ссор между его государствами-членами, пишет The Economist.

Еврокомиссия предложила ограничить цены на газ, используемый для выработки электроэнергии. Эта тема будет обсуждаться на саммите министров 9 сентября, но, по мнению издания, хоть это и звучит красиво, на деле такие действия могут оказаться контрпродуктивными — потому что меры не будут сдерживать спрос на дефицитную энергию. Согласно одному исследованию, ограничение, введенное в Испании, привело к увеличению выработки электроэнергии на газовом топливе на 42% с июня. Общеевропейская политика только еще больше увеличит спрос на газ, повышая шансы на нормирование зимой.

Властям стран Евросоюза следовало бы сосредоточиться на двух более важных задачах, пишет британское издание. Первое — позволить рыночному механизму сдерживать спрос, оказывая поддержку наиболее уязвимым слоям населения. Потребуются большие денежные вливания, но целевая помощь может ограничить расходы: ведь, согласно данным МВФ, политика, предусматривающая скидки и денежные переводы беднейшим 40% населения, обойдется дешевле, чем нынешняя политика, которая в основном включает снижение налогов на топливо или ограничение розничных цен. В США раскрыли, как НАТО и Евросоюз попали в собственный капкан

Вторым приоритетом является увеличение поставок газа в страны ЕС. Это одна из причин, по которой президент Франции Эммануэль Макрон недавно посетил Алжир. Сегодня недостаточные инвестиции и различия в стандартах препятствуют потоку из Испании и Франции в Германию и Восточную Европу, так что прежде всего ЕС необходимо обеспечить четкий механизм трансграничного углеродного регулирования.

Но решение всех этих вопросов будет стоить немало. До сих пор Греция, Италия и Испания, входящие в число наиболее задолжавших членов еврозоны, тратили 2-4% своего ВВП на бюджетные подачки, чтобы смягчить энергетический шок.

The Economist напомнил, что в Евросоюзе существует фонд восстановления после пандемии в размере 807 миллиардов евро, которые могут быть выделены в качестве выделяется в виде займов и грантов. Платежи за энергетические проекты могут быть ускорены, и Еврокомиссия может предложить дешевые кредиты, чтобы помочь финансировать целевую финансовую поддержку.

"Но не питайте иллюзий: решить текущий кризис будет нелегко", — резюмирует британское издание.