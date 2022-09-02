Daily Mail: дорожные службы Британии обвинили Россию в проблемах с ремонтом дорог
МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Британские дорожные службы обвинили президента России Владимира Путина в резком подорожании битума, который используется для ремонта дорог, сообщает Daily Mail.
В материале отмечается, что до начала спецоперации на Украине около 60 процентов этого материала поставлялось из России. Сейчас правительство страны вынуждено сокращать расходы и искать битум на других рынках, а это, в свою очередь, увеличивает затраты и растягивает сроки ремонта дорог.
Ассоциация местного самоуправления, в которую входят более 350 советов в Англии и Уэльсе, заявила о том, что многие из ее членов пострадали от увеличения стоимости содержания дорог на 22 процента.
"Глобальное давление… создало идеальный шторм и оказало давление на и без того напряженные местные бюджеты", — подчеркивается в статье.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины западные страны усилили санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://1prime.ru/world/20220902/837977797.html