МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Британские дорожные службы обвинили президента России Владимира Путина в резком подорожании битума, который используется для ремонта дорог, сообщает Daily Mail. The Economist раскрыл рецепт спасения Европы от экономического кризиса

В материале отмечается, что до начала спецоперации на Украине около 60 процентов этого материала поставлялось из России. Сейчас правительство страны вынуждено сокращать расходы и искать битум на других рынках, а это, в свою очередь, увеличивает затраты и растягивает сроки ремонта дорог.

Ассоциация местного самоуправления, в которую входят более 350 советов в Англии и Уэльсе, заявила о том, что многие из ее членов пострадали от увеличения стоимости содержания дорог на 22 процента.

"Глобальное давление… создало идеальный шторм и оказало давление на и без того напряженные местные бюджеты", — подчеркивается в статье.

После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины западные страны усилили санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.