МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Шесть из 10 предприятий в Великобритании могут закрыться из-за роста цен на электроэнергию, передает агентство Блумберг со ссылкой на британскую ассоциацию производителей Make UK. Resolution Foundation доложил об увеличении числа бедных в Британии

Согласно исследованию ассоциации, взлетевшие счета за электроэнергию могут привести к остановке шести из десяти производств в стране.

Отмечается, что около половины предприятий испытали на себе увеличение счетов за электроэнергию на более чем на 100% за прошедший год.

Ранее британский энергорегулятор Ofgem объявил о повышении максимально допустимого размера счетов на электроэнергию для потребителей на 80% с 1 октября из-за роста мировых цен на энергоносители. Таким образом, максимальная сумма счета для британцев может стать больше на 1578 фунтов стерлингов, или на 80%. Глава энергорегулятора Джонатан Брирли предупредил, что цены на энергию, скорее всего, продолжат расти, и призвал будущего премьера Соединенного Королевства принять новые меры для борьбы с ростом цен.

После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.