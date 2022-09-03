МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Эфиопия готова увеличить объемы экспорта кофе в Россию, если появится такой запрос, на фоне ожидания роста цен из-за неурожаев в Азии и Латинской Америке, заявил РИА Новости посол Эфиопии в Москве Алемайеху Тегену. Авиакомпания Ethiopian Airlines запустила рейсы из Эфиопии в Москву

Ранее эксперты рабочей группы FoodNet Национальной технологической инициативы (НТИ) рассказали РИА Новости, что проблемы с урожаем кофе в Латинской Америке и в Азии уже отразились на его стоимости на мировых рынках и в скором времени повлияют на цену и в России, рост может составить около 30%.

"Если будет запрос со стороны России, мы сможем увеличить объемы, без проблем", — сказал посол.

"Такое уже бывало и раньше, когда где-то урожай кофе был меньше, чем ожидалось, цены росли. У нас все в порядке, производство кофе продолжается. Эфиопские производители готовы поставлять кофе в любую страну", — добавил дипломат.