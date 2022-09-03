МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Наблюдающаяся сейчас в мире высокая инфляция является следствием распавшихся торговых союзов и высоких цен на ресурсы, однако хронической она может стать именно из-за запоздалой и сдержанной реакции ведущих центральных банков на рост цен в мире, заявил РИА Новости эксперт "БКС Мир инвестиций" Евгений Миронюк. Российские банки выпустили рекордное число платежных карт

Аналитики Credit Suisse ранее в августе написали, что низкая инфляция в мире имела три столпа: дешевую рабочую силу иммигрантов, которая сдерживала рост номинальной заработной платы в США, дешевые китайские товары, которые повышали реальную заработную плату, и дешевый российский газ, который подпитывал немецкую и европейскую промышленность. Однако на фоне геополитической напряженности последних месяцев торговые союзы "КиМерика" (Китай — США) и "ЕвРоссия" (Европа — Россия) распались, что приведет к окончанию режима низкой инфляции для западных стран.

"Распад союзов Китая — США и России — Европы, на которые указывает отчет Credit Suisse, приведет к тому, что режим низкой инфляции должен будет закончиться. Считаю, что не правильно жестко привязывать геополитическую картину мира к глобальной инфляции. Конечно, в ситуации, когда в разных точках мира происходят конфликты с участием нескольких стран, надеяться на снижение глобальной инфляции не приходится. Но сам по себе распад устоявшихся торговых союзов не несет риски хронической инфляции. Её причины скорее будут в другом", — говорит Миронюк.

Аналитик подчеркивает, что сейчас инфляцию подстегивает в основном стоимость сырьевых ресурсов, хотя рост цен постепенно распространяется на другие товары и услуги, при этом пока инфляция является транзиторной. Однако она может перерасти в хроническую вследствие комплекса текущих глобальных экономических проблем.

"На это влияет запоздалая и сдержанная реакция ведущих центральных банков на рост ИПЦ, что в свою очередь вызвано чрезмерной долговой нагрузкой и попытками стимулировать экономику за счёт предоставления почти неограниченной ликвидности. Последнее происходит за счёт политики "печатного станка" и финансирования государственного и корпоративного долга развитых стран за счёт продажи его развивающимся", — поясняет он.

По словам Миронюка, сейчас из крупных мировых экономик низкая инфляция осталась только в Китае, Гонконге и Японии. Так, например, инфляция в США в июне 2022 года на пике достигла значения 9,1%, а в Китае она разогналась лишь до 2,5%. При этом в развивающихся странах среднегодовой уровень инфляции с 1995 года превышает показатель Китая за тот же период более чем в 3 раза (7,9%), но даже он ниже, чем текущая инфляция в США и ЕС.