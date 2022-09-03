В США объяснили, как Евросоюз и НАТО угодили в ловушку, уготованную Путину
The American Conservative уверен, что НАТО и Евросоюз попали в ловушку, уготованную Путину
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МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Евросоюз и НАТО попали в экономическую ловушку, которую они сами приготовили для президента России Владимира Путина, заявил обозреватель The American Conservative Род Дреер.
По его словам, Запад начал полномасштабную экономическую войну против Росси — и проиграл.
"Возмездие России теперь грозит парализовать Европу и только дураки могут быть этому удивлены", — уверен обозреватель.
Дреер напомнил о высказывании журналиста Гэвина Эшендена о том, что Евросоюз и НАТО поймали сами себя в капкан глобалистской экспансии.
В статье подчеркивается, что жители Великобритании и Европы не понимают, с какой стати они должны жертвовать своими комфортом и экономикой ради Украины. И если население на фоне кризиса начнет протестовать против помощи Украине, властям будет бесполезно обвинять своих граждан в симпатии к Путину, заключил Дреер.
https://1prime.ru/world/20220903/837984091.html
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