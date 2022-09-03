МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. США обдумывают варианты ограничения инвестиций в китайские технологические компании, передает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Белый дом продлил введенные при Трампе тарифы на китайский импорт

Как отметил один из собеседников агентства, соответствующий указ президент США Джо Байден может подписать в ближайшие месяцы. По словам источника, существует вероятность введения отдельных мер против приложения TikTok, а министерство торговли страны может ввести дополнительные ограничения на чипы, используемые для систем искусственного интеллекта.

Другой источник сообщил, что ограничение инвестиций — часть более масштабной стратегии страны. Он также отметил, что параллельно с этим Белый дом обсуждает с Конгрессом законодательство, обязывающее компании заранее раскрывать информацию о возможных инвестициях в ряд китайских индустрий. По его данным, обсуждается также возможность разработки системы, позволяющей правительству блокировать инвестиции напрямую.

Ранее газета New York Times сообщала, что администрация Байдена ввела ограничения на продажу некоторых высокотехнологичных компьютерных чипов в Россию и Китай. Отмечалось, что новые ограничения касаются высококлассных моделей чипов, известных как графические процессоры, или GPU, которые продаются компаниями из Силиконовой долины Nvidia и Advanced Micro Devices. В правительстве США, как пишет издание, заявили, что такого рода продукты могут быть использованы или перенаправлены для военных целей в Китай или Россию. МИД КНР обвинил США в технологической блокаде из-за ввода ограничений на продажу чипов.