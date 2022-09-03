В Евросоюзе продолжат обсуждать визовые ограничения для россиян
Польша, страны Балтии и Финляндия продолжат обсуждать визовые санкции в отношении России
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ВАРШАВА, 3 сен — ПРАЙМ. В Евросоюзе на следующей неделе продолжат обсуждать визовые ограничения в отношении россиян, рассказал замглавы МИД Польши Павел Яблоньский агентству РАР.
"На следующей неделе состоятся очередные переговоры представителей Польши, балтийских стран и Финляндии по вопросу виз для россиян", — сообщил он.
Западные страны ввели беспрецедентные антироссийские санкции в связи со спецоперацией на Украине и продолжают ужесточать ограничения.
В конце августа министры иностранных дел ЕС договорились приостановить действие соглашения об упрощенной выдаче виз между Россией и Евросоюзом, в результате чего получение виз для россиян станет сложнее и дороже.
https://1prime.ru/world/20220903/837986121.html
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