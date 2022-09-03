ВАРШАВА, 3 сен — ПРАЙМ. В Евросоюзе на следующей неделе продолжат обсуждать визовые ограничения в отношении россиян, рассказал замглавы МИД Польши Павел Яблоньский агентству РАР.

"На следующей неделе состоятся очередные переговоры представителей Польши, балтийских стран и Финляндии по вопросу виз для россиян", — сообщил он.

Западные страны ввели беспрецедентные антироссийские санкции в связи со спецоперацией на Украине и продолжают ужесточать ограничения.

В конце августа министры иностранных дел ЕС договорились приостановить действие соглашения об упрощенной выдаче виз между Россией и Евросоюзом, в результате чего получение виз для россиян станет сложнее и дороже.