МИНСК, 3 сен — ПРАЙМ. Экспорт продовольствия из Белоруссии в этом году впервые может достигнуть рекордной отметки в восемь миллиардов долларов, заявил журналистам министр сельского хозяйства Игорь Брыло. Россия готова наращивать экспорт сельхозпродукции в Узбекистан

"В прошлом году республика получила 6,7 миллиардов долларов. По итогам семи месяцев мы идем с опережением — рост 123%. У нас уже имеется 4,4 миллиарда долларов экспортной выручки. В этом году мы планируем впервые в истории приблизиться к 8 миллиардам", — заявил Брыло.

По его словам, увеличился экспорт в Российскую Федерацию, в страны СНГ, в страны Азии, Океании, Африку, другие регионы.

Министр отметил ежемесячное появление новых видов продукции в Белоруссии. Брыло подчеркнул, что республика готова искать новые ниши на рынках и подстраиваться под интересы потребителей других стран.