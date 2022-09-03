МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Швеции на фоне энергетического кризиса грозит еще и финансовый кризис, если не будут приняты необходимые меры, предупредила премьер-министр королевства Магдалена Андерссон. В Венгрии назвали "Турецкий поток" единственным надежным газопроводом

"Если мы не примем меры в ближайшее время, это может привести к серьезным финансовым проблемам. В худшем случае мы можем попасть в финансовый кризис", — заявила она в ходе пресс-конференции.

Андерссон пообещала, что власти поддержат население и не оставят граждан "на произвол судьбы".

Ранее правительство Швеции приняло решение выделить дополнительные 30 миллиардов шведских крон (примерно 2,8 миллиарда долларов) для поддержки домохозяйств на фоне подорожания электроэнергии. Таким образом на эти цели будет выделено в общей сложности около 60 миллиардов крон.

Как сообщил лидер оппозиционной партии Ульф Кристерссон, цены на электроэнергию в королевстве по состоянию на начало августа были в среднем в пять раз выше уровней 2020 года.