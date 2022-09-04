МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Общественное мнение в Австрии и официальная Вена начинают склоняться к отмене антироссийских санкций, сообщается в материале немецкой газете Die Welt. Канцлер Австрии призвал к единому решению ЕС по тарифам на электроэнергию

Ссылаясь на результаты недавно проведенных опросов, издание утверждает, что на сегодняшний день уже 40% граждан Австрии выступают за отмену ограничений, введенных против России. При этом отмечается, что на общественное мнение влияют рост цен на энергию и высокая инфляция.

Также Die Welt сообщает, что в сегодня среди австрийцев растет поддержка Австрийской партии свободы, выступающей "за уважительный диалог с Россией". В то же время издание обращает внимание на учащение случаев, когда политики и от правящей коалиции отказываются от антироссийской риторики.