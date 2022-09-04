Die Welt: Австрия склоняется к отмене антироссийских санкций
Die Welt: власти и общественность Австрии склоняются к отмене антироссийских санкций
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МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Общественное мнение в Австрии и официальная Вена начинают склоняться к отмене антироссийских санкций, сообщается в материале немецкой газете Die Welt.
Ссылаясь на результаты недавно проведенных опросов, издание утверждает, что на сегодняшний день уже 40% граждан Австрии выступают за отмену ограничений, введенных против России. При этом отмечается, что на общественное мнение влияют рост цен на энергию и высокая инфляция.
Также Die Welt сообщает, что в сегодня среди австрийцев растет поддержка Австрийской партии свободы, выступающей "за уважительный диалог с Россией". В то же время издание обращает внимание на учащение случаев, когда политики и от правящей коалиции отказываются от антироссийской риторики.
https://1prime.ru/world/20220904/837989909.html
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