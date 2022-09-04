МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Уже этой осенью все жители Германии столкнутся с инфляцией и дефицитом энергии, что может привести к массовым протестам, предупреждает телеканал Welt, сылаясь на мнение профессора политологии из Дрезденского университета Вернера Патцельта. В Германии призвали спасти экономику с помощью российского газа

"Граждане начинают осознавать, что правительство обещает больше, чем может выполнить в действительности", — цитирует Welt профессора, который считает, что складывающаяся ситуация приведет к протестам.

По мнению Патцельта, на итог противостояния общественности и властей будут влиять три фактора. Прежде всего это уровень инфляции. Второй фактор — готовность немцев заставить власти принять меры для улучшения их положения. И третий — политика освещения протестов в СМИ.