МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) КНР Ли Чжаньшу посетит Россию с официальным визитом и примет участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ), передает агентство Синьхуа. Китай обвинил США в инициации конфликта на Украине

"…Председатель постоянного комитета ВСНП Ли Чжаньшу 7-17 сентября посетит с официальными дружественными визитами Россию, Монголию, Непал и Южную Корею, а также примет участие в пленарном заседании седьмого Восточного экономического форума в России", — говорится в сообщении.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин говорил, что направил спикеру парламента КНР приглашение посетить Россию с официальным визитом в сентябре.

ВЭФ пройдет 5-8 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).