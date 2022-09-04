Восточный экономический форум посетят высокие гости из Китая
Синьхуа: в Восточном экономическом форуме примет участие спикер парламента Китая Чжаньшу
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МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) КНР Ли Чжаньшу посетит Россию с официальным визитом и примет участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ), передает агентство Синьхуа.
"…Председатель постоянного комитета ВСНП Ли Чжаньшу 7-17 сентября посетит с официальными дружественными визитами Россию, Монголию, Непал и Южную Корею, а также примет участие в пленарном заседании седьмого Восточного экономического форума в России", — говорится в сообщении.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин говорил, что направил спикеру парламента КНР приглашение посетить Россию с официальным визитом в сентябре.
ВЭФ пройдет 5-8 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).
https://1prime.ru/world/20220904/837990426.html
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