МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. При принятии решения о формате участия Владимира Путина в саммите G20 будут учитываться все факторы, в том числе вопросы безопасности. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Лиз Трасс передумала "вызывать на разговор" Путина на G20

"Для того, чтобы принять решение о формате нашего участия… будут приниматься во внимание все факторы, в том числе факторы безопасности, конечно", — заявил он в интервью программе "Москва. Кремль. Путин".

Представитель Кремля также поблагодарил организатора саммита Индонезию за приглашение президента России.

Саммит "Большой двадцатки" пройдет 15-16 ноября на острове Бали. Владимир Путин получил приглашение от своего индонезийского коллеги Джоко Видодо принять участие в мероприятии, российская сторона ответила на него положительно. При этом вопрос о том, в каком формате Россия примет участие в саммите (очно или онлайн), еще не решен.

США и их союзники попытались надавить на Индонезию, которая в этом году председательствует в G20, и не допустить участия России в саммите. Индонезийские власти в ответ на это подчеркнули, что на мероприятии рассматриваются экономические вопросы, и политика не может влиять на его повестку дня.