МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Европейские власти обязаны компенсировать гражданам расходы, причиной которых стали антироссийские санкции, заявил глава итальянской партии "Лига" Маттео Сальвини. В Болгарии рассказали о "самой большой глупости" в отношении России

"Мы просим, чтобы Европа, как в случае с COVID, поставила щит для покрытия счетов, которые дополнительно оплачивают семьи", — рассказал он телеканалу RTL.

По его словам, если не принять такие меры, Европа уже в этом месяце потеряет "миллионы" рабочих мест.

Сальвини подчеркнул, что его партия поддерживает санкции, но сомневается в их эффективности. Несмотря на все принятые меры, конфликт вокруг Украины продолжается, а бюджет России пополняется, указал политик. При этом счета за электроэнергию в ЕС выросли уже втрое, добавил он.

Западные страны ввели беспрецедентные антироссийский санкции в связи со спецоперацией на Украине. Ограничения затрагивают в том числе энергетическую отрасль, банки, торговлю и транспортную сферу.