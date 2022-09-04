МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Полиция Великобритании готовится к росту преступности и нарушениям правопорядка этой зимой, так как страна столкнулась с небывалым экономическим кризисом, сообщает издание The Times со ссылкой на соответствующие документы, оказавшиеся в его распоряжении. Германию предупредили о скором начале массовых протестов

В материале отмечается, что полицейские занимаются разработкой экстренных планов, исходя из того, что "экономические потрясения и финансовая нестабильность могут привести к росту определенных видов преступности в стране".

К таким действиям британская полиция отнесла преступления в сфере закупок, кражи в магазинах, кражи со взломом, угон автомобилей, онлайн-мошенничество и шантаж, а также преступления, которые "основаны на использовании финансовой уязвимости".

Неназванный член парламента рассказал газете, что сотрудники полиции Британии также выразили опасение, что без вмешательства властей в нынешний кризис страна может вернуться к "лихорадочным условиям", которые привели к лондонским беспорядкам в 2011 году.

"Если поддержка не оправдает ожиданий, они будут ожидать сцен, подобных 2011 году", — предупредил он.

Энергоносители в европейских странах начали дорожать после начала российской спецоперации на Украине и введения Западом санкций против Москвы. Так, к середине августа долг жителей Великобритании за электроэнергию достиг рекордных 1,3 миллиардов фунтов стерлингов, а инфляция впервые за 40 лет превысила 10,1%.