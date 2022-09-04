МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Германия действует как враг России и объявила ей гибридную войну, считает заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Шольц оценил, что будет после остановки поставок газа по "Северному потоку"

В своем телеграм-канале он вспомнил слова канцлера ФРГ Олафа Шольца, заявившего, что Россия больше не является надежным поставщиков топлива.

"Вот те на! Обиделся снова…", — отметил зампред Совбеза.

Медведев напомнил, что Германия, входящая в число недружественных государств, ввела санкции против всей российской экономики и граждан, а также поставляет вооружение Киеву.

"Иными словами, объявила России гибридную войну. Следовательно, Германия действует как ВРАГ РОССИИ", — подчеркнул он.

Политик считает неудивительным, что на этом фоне у ФРГ возникли проблемы в энергетической сфере. "И этот дяденька (Шольц — ред.) удивляется, что у немцев какие-то мелкие проблемы с газом. Прямо как в детском анекдоте: "И они ещё ругаются, что я ковырялся в носу…", — резюмировал Медведев.