БЕРЛИН, 4 сен — ПРАЙМ. Депутат бундестага от фракции Левой партии Сара Вагенкнехт считает, что новый пакет помощи правительства ФРГ не поможет справиться населению страны с "взрывными" ценами на коммунальные услуги, топливо и продукты. В Сербии заявили, что получили газ из России по наилучшей цене в Европе

"Любое облегчение — это помощь, но предлагаемый пакет (третий пакет помощи правительства) не избавит население даже от части дополнительных расходов. По оценкам серьезного исследования, счет за отопление и горячую воду в старом односемейном доме с газовым отоплением в следующем году может обойтись (за год) до 12 000 евро, а в обычной квартире — более 5 000 евро. Кто будет платить за это?" — сказала депутат в интервью немецкому изданию t-online.

Она добавила, что "от экономических санкций страдают, в основном, Германия и Европа, в то время как "Газпром" получает рекордные прибыли".

По мнению депутата, демонстрации и протесты против политики федерального правительства "крайне необходимы". "Счета за газ взрывные, как и стоимость топлива, электричества и продуктов питания, а правительство не только ничего не делает, но и добавляет к этому газовый сбор. Людям нужно защищаться от этого социального невежества", — отметила политик.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил в воскресенье, что лидеры партий ФРГ, входящих в правительственную коалицию, после долгих переговоров согласовали третий пакет помощи своим гражданам в связи с высокими ценами на энергоносители. Размер помощи составит 65 миллиардов евро.

Он будет включать единовременную выплату студентам в размере 200 евро и пенсионерам — в размере 300 евро. Кроме того, будет предусмотрена единовременная субсидия на оплату отопления в размере 415 евро в отопительный период до декабря 2022 года для получателей жилищных пособий. Также планируется увеличить пособия на детей на 18 евро в месяц.