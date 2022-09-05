МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings пересмотрело прогноз по суверенному кредитному рейтингу Казахстана со "стабильного" на "негативный" в связи с более высокими внешними и финансовыми рисками, рейтинги подтверждены на уровне "BBB-/A-3", сообщило агентство. "Эксперт РА" подтвердило рейтинг ООО "РСХБ - Страхование жизни"

"S&P Global Ratings пересмотрело прогноз по суверенным кредитным рейтингам Республики Казахстан со "стабильного" на "негативный". В то же время мы подтвердили долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Республики Казахстан по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне "ВВВ-/А-3", — говорится в пресс-релизе S&P.

В сообщении поясняется, что "негативный" прогноз отражает риски, связанные с экспортом казахстанской нефти по трубопроводу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), а также рост расходов на обслуживание долга. Аналитики рейтингового агентства отмечают, что Казахстан остается уязвимым в отношении возможных перебоев в работе трубопровода КТК, по которому экспортируется около 80% нефти, добываемой в стране. "В случае снижения пропускной способности КТК в течение продолжительного времени, это может негативно сказаться на внешнеэкономических и фискальных показателях страны", — подчеркивается в пресс-релизе.

В нем также говорится, что растущая зависимость от внутреннего финансирования и повышение стоимости заимствований могут привести к росту расходов по обслуживанию и погашению долга и ухудшению бюджетных показателей.

Агентство сообщило, что может понизить рейтинги Казахстана в ближайшие два года в случае значительного сокращения нефтяного экспорта в течение продолжительного периода, которое может привести к ухудшению внешнеэкономических показателей и увеличению дефицита бюджета Казахстана.

"Это может произойти, например, если пропускная способность трубопровода КТК снизится и будет оставаться такой длительное время. Мы также можем понизить рейтинги, если инфляционное давление и рост затрат на привлечение заемных средств продолжат способствовать росту расходов на обслуживание и погашение государственного долга", — сообщается в пресс-релизе.

По информации S&P, прочие дестабилизирующие факторы, такие как ухудшение внутренней стабильности вследствие масштабных протестов или беспорядков, также могут привести к понижению рейтинга.