БРЮССЕЛЬ, 5 сен — ПРАЙМ. Постоянные представители стран Европейского Союза могут согласовать полную приостановку соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией в ходе заседания COREPER, которое состоится 7 сентября. Это следует из опубликованной программы мероприятия. Песков рассказал, каким будет ответ России на визовые ограничения ЕС

"Решение Совета ЕС о приостановке применения соглашения об упрощении визового режима с РФ. Утверждение", — говорится в документе.

При этом возле этой строки стоит пометка "возможно".

Западные страны ввели беспрецедентные антироссийские санкции в связи со спецоперацией на Украине и продолжают ужесточать ограничения.

В конце августа министры иностранных дел ЕС договорились приостановить действие соглашения об упрощенной выдаче виз между Россией и Евросоюзом от 2007 года, в результате чего получение виз для россиян станет сложнее и дороже.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ответные меры Москвы будут "серьезными" и, возможно, ассиметричными.