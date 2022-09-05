В ЕС готовятся согласовать остановку упрощенного визового режима с Россией
Постпреды ЕС могут утвердить полную остановку упрощенного визового режима с Россией 7 сентября
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БРЮССЕЛЬ, 5 сен — ПРАЙМ. Постоянные представители стран Европейского Союза могут согласовать полную приостановку соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией в ходе заседания COREPER, которое состоится 7 сентября. Это следует из опубликованной программы мероприятия.
"Решение Совета ЕС о приостановке применения соглашения об упрощении визового режима с РФ. Утверждение", — говорится в документе.
При этом возле этой строки стоит пометка "возможно".
Западные страны ввели беспрецедентные антироссийские санкции в связи со спецоперацией на Украине и продолжают ужесточать ограничения.
В конце августа министры иностранных дел ЕС договорились приостановить действие соглашения об упрощенной выдаче виз между Россией и Евросоюзом от 2007 года, в результате чего получение виз для россиян станет сложнее и дороже.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ответные меры Москвы будут "серьезными" и, возможно, ассиметричными.
https://1prime.ru/world/20220905/838001550.html
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