МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Жизнь европейцев становится все тяжелее, отвечать за это придется лидерам западных стран, принимающих "вредоносные" решения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Песков заявил, что в приостановке Северного потока виноват Запад

"Очевидно, что людям, предпринимателям, компаниям в Европе жить становится хуже, работать становится хуже. Денег зарабатывается меньше. Уровень жизни падает", — сказал он, комментируя протесты, которые прошли в ЕС на минувших выходных.

По словам представителя Кремля, такая "очевидная реальность" вызывает много вопросов к европейским властям со стороны граждан, и таких вопросов будет возникать "всё больше и больше".

Песков считает, что комментировать или оценивать эту ситуацию должны не в Москве, а в Брюсселе. "Пусть этим занимаются руководители западных стран, которые принимают "те самые абсурдные, нелогичные и вредоносные для их же стран решения", — резюмировал он.