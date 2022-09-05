МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Индекс экономических ожиданий в еврозоне достиг минус 37 пунктов (после минус 33,8 пункта в августе), значение стало самым низким с декабря 2008 года, свидетельствуют данные исследовательской группы Sentix. Индекс деловой активности в еврозоне снизился в августе

Кроме того, индекс доверия инвесторов к экономике еврозоны в сентябре упал до минус 31,8 пункта с минус 25,2, до минимума с мая 2020 года. А индекс текущих экономических условий опустился до минус 26,5 пункта после минус 16,3 пункта в августе. Показатель стал минимальным с февраля 2021 года.

Sentix также сообщила, что индекс экономических ожиданий в крупнейшей экономике еврозоны — Германии — упал в сентябре до исторического минимума в минус 36 пунктов. Индекс доверия к экономике страны упал до минус 29,9 пункта (минимума с мая 2020 года), а текущих экономических условий — до минус 23,5 пункта (минимума с августа 2020 года).

Индекс доверия инвесторов Sentix рассчитывается одноименной исследовательской группой. Он отражает уровень доверия инвесторов к экономическим перспективам региона. Рост индекса свидетельствует о положительных тенденциях в экономике. Снижение индекса негативно влияет на фондовый рынок зоны евро.