МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс победила в выборах на пост нового главы Консервативной партии, свидетельствуют результаты голосования. В Британии подсчитали, сколько новый премьер заплатит за электроэнергию

Это значит, что во вторник Трасс сменит Бориса Джонсона в качестве британского премьер-министра страны.

Согласно итогам выборов, глава МИД набрала 81,3 тысячи голосов, а ее конкурент экс-глава минфина Риши Сунака — 60,4 тысячи голосов.

Как ранее сообщал телеканал Sky News, 6 сентября Джонсона и Трасс примет королева Елизавета II, а уже на следующий день может состояться традиционная сессия с премьером в парламенте.

Борис Джонсон 7 июля подал в отставку с поста прьемер-министра и лидера Консервативной партии Великобритании, после чего в стране началась гонка за кресло нового премьера. После пятого раунда голосования в финал прошли два кандидата — глава британского МИД Лиз Трасс и бывший министр финансов Риши Сунак.

Избиратели сделали свой выбор в пятницу 2 сентября.