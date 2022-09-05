Лиз Трасс избрали новым премьер-министром Великобритании
Глава МИД Великобритании Трасс станет новым главой Консервативной партии и премьер-министром страны
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МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс победила в выборах на пост нового главы Консервативной партии, свидетельствуют результаты голосования.
Это значит, что во вторник Трасс сменит Бориса Джонсона в качестве британского премьер-министра страны.
Согласно итогам выборов, глава МИД набрала 81,3 тысячи голосов, а ее конкурент экс-глава минфина Риши Сунака — 60,4 тысячи голосов.
Как ранее сообщал телеканал Sky News, 6 сентября Джонсона и Трасс примет королева Елизавета II, а уже на следующий день может состояться традиционная сессия с премьером в парламенте.
Борис Джонсон 7 июля подал в отставку с поста прьемер-министра и лидера Консервативной партии Великобритании, после чего в стране началась гонка за кресло нового премьера. После пятого раунда голосования в финал прошли два кандидата — глава британского МИД Лиз Трасс и бывший министр финансов Риши Сунак.
Избиратели сделали свой выбор в пятницу 2 сентября.
https://1prime.ru/world/20220905/838005496.html
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