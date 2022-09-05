Путин обсудит на Восточном экономическом форуме задачи России в условиях агрессии западных стран
МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин во время своего выступления на ВЭФ-2022 поговорит о ситуации на международной политической арене и в глобальной экономике, а также обсудит задачи, которые стоят перед Россией в условиях агрессии Запада. Об этом рассказал помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков.
"Речь, наверное, пойдет о глубоких фундаментальных трансформациях, которые переживает современный мир, о перемещении центра глобальной деловой и финансовой активности с Запада в Азиатско-Тихоокеанский регион", — сообщил он.
Помощник президента напомнил, что на вторник у Путина запланирована встреча с модераторам и спикерами основных сессий форума. При этом на пленарном заседании, помимо российского лидера, выступят премьеры Армении, Монголии, Мьянмы, а также высокие гости из КНР.
Кроме того, президент проведет встречи с приглашенными на форум зарубежными лидерами. Во время этих встреч стороны обменяются мнениями по актуальным вопросам двусторонней и региональной повестки дня, отметил Ушаков.
VII Восточный экономический форум проходит 5-8 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДФУ) на острове Русском. В этом году мероприятие проходит под девизом "НА пути к многополярному миру".
https://1prime.ru/world/20220905/838007509.html