МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин во время своего выступления на ВЭФ-2022 поговорит о ситуации на международной политической арене и в глобальной экономике, а также обсудит задачи, которые стоят перед Россией в условиях агрессии Запада. Об этом рассказал помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков. Песков не исключил возможности встречи Путина и Кнайсль на ВЭФ

"Речь, наверное, пойдет о глубоких фундаментальных трансформациях, которые переживает современный мир, о перемещении центра глобальной деловой и финансовой активности с Запада в Азиатско-Тихоокеанский регион", — сообщил он.

Помощник президента напомнил, что на вторник у Путина запланирована встреча с модераторам и спикерами основных сессий форума. При этом на пленарном заседании, помимо российского лидера, выступят премьеры Армении, Монголии, Мьянмы, а также высокие гости из КНР.

Кроме того, президент проведет встречи с приглашенными на форум зарубежными лидерами. Во время этих встреч стороны обменяются мнениями по актуальным вопросам двусторонней и региональной повестки дня, отметил Ушаков.

VII Восточный экономический форум проходит 5-8 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДФУ) на острове Русском. В этом году мероприятие проходит под девизом "НА пути к многополярному миру".