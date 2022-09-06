МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Глава внешнеполитического ведомства Германии Анналена Бербок предупредила об угрозе раскола единства Европы на фоне резкого дефицита энергоносителей, который возник в том числе из-за ввода беспрецедентных антироссийских санкций, пишет издание Die Welt. WSJ: кризис в Европе разворачивается по самому худшему сценарию

"Настоящая проблема, слон, стоящий в комнате, — это энергетический вопрос", — отметила министр иностранных дел.

Бербок особо подчеркнула, что вопрос энергетического снабжения стран региона будет занимать центральное положение и в ближайшие месяцы — во время отопительного сезона — станет настоящим испытанием для жителей ЕС.

"Сможем ли мы вместе в знак солидарности обеспечить энергоснабжение всех людей в Европе или нет?" — ставит острый вопрос немецкий политик.

Страны Запада, в том числе Германия, страна с крупнейшей в регионе экономикой и промышленностью, столкнулись с рекордным ростом цен на энергоносители и ростом инфляции на фоне введения санкций против Москвы и выбранного курса на отказ от импорта российских нефти и газа. Читатели FT обвинили ЕС в превращении санкций в оружии массового поражения

Дорогое горючее, прежде всего это газ, привело к утрате одного из главных преимуществ промышленности стран Запада. Это отразилось и на других сферах экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией: дорогие энергоресурсы привели к тому, что выращивать продовольствие стало дорого. Европейские фермеры неоднократно предупреждали свои власти о том, что находятся на грани закрытия.