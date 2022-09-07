МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Запад оказался на коленях перед президентом России Владимиром Путиным, пишет обозреватель Джейкоб Пол в статье для британского таблоида Daily Express. Запад проиграл: читателей Daily Mail шокировал доход России на фоне санкций

Отмечается, что Запад оказался в безвыходном положении из-за беспрецедентных санкций, введенных против России.

Политики европейских стран оказались недовольны последствиями ограничений, наложенных на Россию, так как санкции привели к небывалому дефициту энергоносителей в регионе и повлекли резкий рост цен на них.

"На колени!". Путин радостно потирает руки, когда Европейский союз (ЕС) умоляет отменить санкции", — отмечает обозреватель.

Он напомнил, что совсем недавно лидер правой политической партии Италии Lega Nord Маттео Сальвини выступил с призывом к Евросоюзу отменить санкции в сфере энергетики: они привели к резкому росту счетов за электричество у населения страны. Итальянский политик особо отметил, что такие действия против Москвы наносят ущерб странам ЕС, в особенности Италии, которая достаточно сильно зависит от импорта российских энергоресурсов.

В то же время доходы России достаточно сильно выросли, отмечает автор статьи. "Те, кто подвергся санкциям, выходят победителями, а те, кто их вводит, стоят на коленях", — резюмировал он.