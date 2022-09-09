МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Читатели французского издания Boulevard Voltaire раскритиковали президента Франции Эммануэля Макрона после его просьбы идти на новые жертвы для борьбы с российским лидером Владимиром Путиным. Die Welt: этой осенью Германии грозит нашествие своих "желтых жилетов"

Бурное обсуждение спровоцировал материал, в котором говорилось, что Макрон находится не в той "весовой категории", чтобы противостоять Москве, так как введение антироссийских санкций не принесло желаемого эффекта, однако нанесло тяжелый удар по экономике Франции.

"Вывод: Макрон играет, Путин действует", — написал один из пользователей.

"Почему президент России все еще должен уважать Макрона или немцев? У этих двух стран не нашлось сил даже добиться выполнения Минских соглашений. Путину ясно, что европейцы передали право принятия решений НАТО (США). О чем еще могут говорить Макрон и Путин? Сильный не ведет переговоров с вассалами", — заявил другой.

"Путин защищает свою огромную страну-производителя, которая может обойтись без нас, в то время как Макрон преследует прогрессистскую экологическую мечту, которая нас погубит. Давайте покупать рубли, чтобы компенсировать падение евро", — сказал третий юзер.

"Отправив оружие, советников и, конечно же, солдат (на Украину), не спросив у нас согласия, он провоцирует Путина (который считает его идиотом, когда тот звонит ему и играет в добрые намерения)", — отметил пользователь. Forbes: Россия сделает главный энергетический кошмар Европы реальностью

"При Ельцине Россия была унижена, при Путине она вновь обрела свое величие. Мы идем на поводу США, это приведет нас к краху. В конце концов Европа падет сама!" — резюмировали читатели.

Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения антироссийских санкций и курса на отказ от российского топлива. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность на Западе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.