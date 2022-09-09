МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Товарооборот России и Таджикистана в первом полугодии 2022 года вырос практически на 20%, говорится в сообщении правительства по итогам встречи вице-премьера — главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова с министрами промышленности и экономического развития Таджикистана и главой госкомитета республики по инвестициям. Торгпред в Индии рассказал, что ожидать от ограничений на экспорт риса

"Денис Мантуров отметил особый партнерский статус двусторонних торгово-экономических отношений, что подтверждается в том числе и положительной динамикой взаимной торговли между Россией и Таджикистаном — по итогам первого полугодия 2022 года товарооборот увеличился практически на 20%", — уточняется в сообщении.

Отмечается, что в ходе встречи стороны обсудили перспективные вопросы двустороннего сотрудничества в области металлургии, горнодобывающего оборудования, легкой промышленности, строительных материалов, а также договорились активизировать взаимодействие по линии индустриальных парков и свободных экономических зон.