Чешский министр допустил выход Венгрии из Евросоюза
Чешский министр допустил выход Венгрии из Евросоюза из-за позиции по России
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МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Позиция правительства Венгрии в отношении России может стать основанием для выхода страны из Евросоюза, заявил в эфире радиостанции Český rozhlas Plus чешский министр по европейским вопросам Микулаш Беком.
По его словам, Венгрия "прошла долгий путь к краю своеобразной пропасти, и теперь она должна решить: отойти от этого края или рискнуть и прыгнуть", ведь позиция Будапешта, подчеркнул Бек, часто вступает в противоречие с позициями других государств Евросоюза.
Подытоживая, Бек заявил, что планирует в ближайшие месяцы убедить Венгрию согласиться с Брюсселем.
https://1prime.ru/world/20220910/838073752.html
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