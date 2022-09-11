МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Правительство Греции выделит до конца этого года и в 2023 году 5,5 миллиарда евро на меры поддержки населения в связи с ростом цен и ухудшением экономической ситуации, сообщил премьер-министр Кириакос Мицотакис, выступая с программной речью в Салониках в рамках открытия 86-й Международной выставки. В Греции вдвое вырастет стоимость "золотой визы"

Среди мер прямой поддержки выплата 250 евро, которые примерно 2,3 миллиона наиболее уязвимых граждан получат в декабре, увеличение пособий на отопление, меры по снижению стоимости топлива, выплаты аграриям в связи с ростом стоимости удобрений и кормов для животных, финансирование установки солнечных батарей, уменьшение страховых взносов и отмена так называемого налога на солидарность, повышение с 1 мая 2023 года минимальной заработной платы, реформа заработной платы медработников.

"Меры, которые я объявляю сегодня, чрезвычайные для оставшейся части 2022 года и постоянные с 2023 года, составляют суммарно примерно 5,5 миллиарда евро, не считая, подчеркиваю, ежемесячной субсидии на электроэнергию для всех. Они будут добавлены к почти 50 миллиардам евро, которые государство уже выделило в череде кризисов", — сказал Мицотакис.

"Таким образом развивается сеть защиты общества, закладываются основы для лучшего будущего. У нас три цели: помощь гражданам, сохранение рабочих мест, стимулирование бизнеса", — сказал премьер.

Правительство Греции обещало ранее также субсидировать резкий рост тарифов на электричество. В сентябре на эти цели выделяется 1,9 миллиарда евро. В августе субсидии составили 1,136 миллиарда евро.