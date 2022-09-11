МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Украинская пищевая промышленность готовится повысить цены на продукты питания в связи с ростом цен на энергоносители, сообщает украинское издание Страна.ua. СМИ: рост цен в 23 центральных районах Токио стал самым высоким за 30 лет

Сообщается, что производители продуктов питания предсказывают существенный — рекордный — рост цен из-за подорожавшего газа. При этом подчеркивается, что многим предприятиям, вероятно, придется заметно сократить производство, а другая часть может и вовсе остановить производство.

Например, владельцы пекарен уже объявили, что при нынешней стоимости "голубого топлива" средняя цена буханки повысится на четыре гривны (примерно на 6,5 рубля — прим. ред.), о значительном повышении цен предупредили и сахарозаводчики.

Издание констатирует, что цены на газ могут оказаться неподъемными для большей части украинского бизнеса. И это обстоятельство, в частности, способно кардинально изменить логистическую систему продуктов. В результате банкротств некоторые города рискуют остаться вообще без производителей хлеба, а, следовательно, его придется возить из других мест. На взгляд экспертов, ситуацию способны улучшить лишь государственные "газовые дотации" или ценовые льготы.