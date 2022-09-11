МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Кризис с продуктами питания, вызванный ограничениями и спекуляцией, предрек президент Сербии Александр Вучич в ходе визита в ОАЭ, передает портал издания "Вечерне новости".
Вучич находится с визитом в ОАЭ по приглашению президента Мохаммеда бин Зайде аль-Нахайяна.
"Очевидно, последует кризис с продуктами питания. Как только ограничите цены, сразу начинается спекуляция торговцев и производителей, вы не можете этому никак препятствовать", — сказал президент Сербии.
Правительство Сербии ранее ограничило цены на "бюджетные" виды молока, хлеба и сахара-песка.
https://1prime.ru/world/20220911/838077491.html
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