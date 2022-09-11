КИШИНЕВ, 11 сен — ПРАЙМ. Европейский континент сталкивается с одним из самых масштабных кризисов, а преодолеть его могут общие усилия НАТО и ЕС, заявил журналистам президент Румынии Клаус Йоханнис. В Германии спрогнозировали рост числа бездомных из-за ценового кризиса

"Мы сталкиваемся с одним из самых масштабных гуманитарных кризисов в новейшей истории нашего континента, который порождает все большее число жертв, разрушений и перемещений людей внутри и за пределами Украины", — говорит Йоханнис.

По его словам, в этот период Румыния подтверждает свою приверженность укреплению трансатлантических отношений и поддерживает шаги по обеспечению региональной безопасности, защите свободы румын и построению мира и демократии во всем мире.

"Выражаю убеждение, что совместные усилия международного сообщества, политический диалог, а не конфронтация, вместе с нашими совпадающими и взаимодополняющими целями, НАТО и ЕС обеспечат укрепление европейской безопасности и стабильности, особенно в Юго-Восточной Европе и Причерноморье", — отметил Йоханнис.

После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.