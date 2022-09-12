МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Евросоюз, вынужденный на фоне украинского кризиса действовать вопреки собственным интересам, уже можно признать проигравшим в этом конфликте, заявил спикер парламента Венгрии Ласло Кевер. Об этом сообщает РИА Новости. Евросоюз снизил темпы закачки газа в подземные хранилища

По словам Кевера, Евросоюз, неспособный политически предотвратить начало войны на Украине, неспособный восстановить мир дипломатическим путем и "действующий вопреки своим самым основным экономическим интересам, уже сейчас считается проигравшим, независимо от того, какая непосредственно ведущая боевые действия на фронтах сторона объявит себя победителем".

Вместе с тем он отметил, что из-за групп интересов и частного капитала вне европейского континента страны Евросоюза теряют военную и политическую независимость, но при этом становятся экономически и энергетически нежизнеспособными, наращивая финансовые долги. В то же время население этих государств становится все более разобщенным.